Вайлдер збирається активувати опцію про реванш з Ф'юрі

Американець хоче повернути титул WBC

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 KO) бажає вийти на третій бій проти Тайсона Ф'юрі (29-0-1, 20 KO).

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Вайлдер відправиться у відпустку в Африку в березні, після чого планує використати прописаний в контракті пункт про реванш з Ф'юрі.

В американця є 30 днів, щоб активувати цю опцію.

Нагадаємо, в ніч з 22 на 23 лютого в Лас-Вегасі британський боксер надважкої ваги Тайсон Ф'юрі знищив в реванші американця Деонтея Вайлдера і відібрав у нього чемпіонські пояси за версією WBC і The Ring.