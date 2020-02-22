Ф'юрі: Я не намагався скинути вагу, я гігантський супертяж

Екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі не намагався скинути вагу перед реваншем із Деонтеєм Вайлдером.

Про це розповів сам британський боксер.

"Вага - це не проблема. Це 273 фунтів чистого британського м'яса. Я відчуваю себе комфортно в цій вазі. Я не намагався її скинути. Я гігантський супертяж. Я їв корисну їжу, у мене було гарне харчування.

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Насправді, неважливо, скільки я буду важити у вечір бою. Ви бачили супертяжів, які виходять боксувати з вагою 200 фунтів. Ви бачили бійців, які виступають з 300 фунтами. У цій вазі немає обмежень, тому це звичайна справа", - відзначив Ф'юрі.