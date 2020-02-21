 Бій за участі Ломаченка визнали найдраматичнішим у 2019 році | Бокс | Champion.com.ua
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Бій за участі Ломаченка визнали найдраматичнішим у 2019 році

Вчора 22:40 472 0
Бій Ломаченко - Кемпбелл був найдраматичнішим
Бій за участі Ломаченка визнали найдраматичнішим у 2019 році
#Ломаченко

Джерело - Експресо.

WBC визнала протистояння Василя Ломаченка і Люка Кемпбелла найдраматичнішим поєдинком 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба організації.

31 серпня 2019-го року Ломаченко та Кемпбелл зустрічалися у Лондоні на арені O2. Боксери сперечалися за титули чемпіона світу у легкій вазі (до 61,2 кг) за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), які належали українцю, а також вакантний пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради).

У 11-му раунді Ломаченко відправив суперника в нокдаун і здобув перемогу рішенням суддів. У тому поєдинку українець завоював вакантний пояс чемпіона WBC.

Організація визнала протистояння боксерів найдраматичнішим поєдинком 2019 року.

 
 
 
 
 
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The fight between Lomachenko and Campbell began with caution and prudent study from both. Campbell tried to set the tone, by connecting with some stiff solid punches. But Lomachenko did not allow him to dominate. While Lomachenko attacked with accurate blows to the body and head, Campbell tried to defend himself, sometimes with success, and other times…less so. In the second half of the fight, Lomachenko was near to knocking out Campbell, who survived thanks to his skills and resistance gleaned from solid physical preparation. The eleventh round had Campbell sagging as Lomanchenko buckled him with some massive body punches. Congratulations #lomachenkocampbell🇺🇦🇬🇧 WBC Dramatic Fight of the Year! #WBC #bestofwbc19

Допис, поширений World Boxing Council (@wbcboxing)

Раніше, названо дату і місце проведення бою Ломаченко - Лопес.

Нагадаємо, за бій з Лопесом Ломаченко отримає рекордний гонорар.

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