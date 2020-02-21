Бій за участі Ломаченка визнали найдраматичнішим у 2019 році

Бій Ломаченко - Кемпбелл був найдраматичнішим

Джерело - Експресо.

WBC визнала протистояння Василя Ломаченка і Люка Кемпбелла найдраматичнішим поєдинком 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба організації.

31 серпня 2019-го року Ломаченко та Кемпбелл зустрічалися у Лондоні на арені O2. Боксери сперечалися за титули чемпіона світу у легкій вазі (до 61,2 кг) за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), які належали українцю, а також вакантний пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради).

У 11-му раунді Ломаченко відправив суперника в нокдаун і здобув перемогу рішенням суддів. У тому поєдинку українець завоював вакантний пояс чемпіона WBC.

Організація визнала протистояння боксерів найдраматичнішим поєдинком 2019 року.

Раніше, названо дату і місце проведення бою Ломаченко - Лопес.

Нагадаємо, за бій з Лопесом Ломаченко отримає рекордний гонорар.