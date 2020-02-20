 У Ломаченка та Гвоздика може змінитися промоутер | Бокс | Champion.com.ua
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У Ломаченка та Гвоздика може змінитися промоутер

Сьогодні 21:25 326 0
Арум готовий продати Top Rank
У Ломаченка та Гвоздика може змінитися промоутер
#Арум, #Ломаченко

Джерело - iSport.ua.

Глава промоутерської компанії Top Rank 88-річний Боб Арум за правильну ціну готовий продати компанію.

Про це повідомляє Business Insider.

У нього є на руках три пропозиції: від компаній Endeavor, Liberty Global і DAZN.

Арум заснував Top Rank майже 50 років тому - в 1973 році. Він організовував бої легендарних Мухаммеда Алі, Шугара Рея Леонарда, Оскара Де Ла Хойя, Флойда Мейвезера і Менні Пакьяо, а зараз під його крилом знаходяться такі зірки, як Теренс Кроуфорд, Василь Ломаченко, Тайсон Ф'юрі, Олександр Гвоздик та інші.

Раніше, названо дату і місце проведення бою Ломаченко - Лопес.

Нагадаємо, за бій з Лопесом Ломаченко отримає рекордний гонорар.

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