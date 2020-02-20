У Ломаченка та Гвоздика може змінитися промоутер

Джерело - iSport.ua.
Глава промоутерської компанії Top Rank 88-річний Боб Арум за правильну ціну готовий продати компанію.
Про це повідомляє Business Insider.
У нього є на руках три пропозиції: від компаній Endeavor, Liberty Global і DAZN.
Арум заснував Top Rank майже 50 років тому - в 1973 році. Він організовував бої легендарних Мухаммеда Алі, Шугара Рея Леонарда, Оскара Де Ла Хойя, Флойда Мейвезера і Менні Пакьяо, а зараз під його крилом знаходяться такі зірки, як Теренс Кроуфорд, Василь Ломаченко, Тайсон Ф'юрі, Олександр Гвоздик та інші.
Раніше, названо дату і місце проведення бою Ломаченко - Лопес.
Нагадаємо, за бій з Лопесом Ломаченко отримає рекордний гонорар.