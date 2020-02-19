Ф'юрі: Вайлдер - височенна незаймана, яку раніше не били

Екс-чемпіон в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі у бою з Деонтеєм Вайлдером націлений на нокаут.

Про це він заявив в інтерв'ю INews.

"Ось дивлюся я на Вайлдера і не розумію, як він може бути складним суперником. Я бачу лише довгоногу ваг * ну, яку обов'язково зламаю. Деонтей - височенна незаймана, яку раніше не били. Я хочу це виправити. Буду робити це повільно і спокійно. Перша поразка йому забезпечена.

Циганський Король скине його з трону. Я вирву йому серце. Це ж Вегас, я хочу влаштувати шоу. Деонтей ні за що не зможе мене побити, він же слабкий. На цей раз я націлився на нокаут. Буду боксувати ефектно і жорстко", - сказав Ф'юрі.