Ф'юрі: Зміна тренера була найкращим моїм рішенням

Тайсон залишився задоволений своїм підготовчим табором

Для екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (29-0-1, 20 KO) зміна тренера напередодні реваншу з Деонтеєм Вайлдером (42-0-1, 40 KO) є найкращим рішенням у його кар'єрі.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"До того, як приїхати в Штати і почати цей тренувальний табір, я був абсолютно не впевнений в тому, як все пройде, оскільки тільки що позбувся свого багаторічного тренера. Тепер же у мене був новий тренер, з яким я не працював більше десяти років, так що все було підвішено в повітрі. Так, я не знав, як все пройде, але зараз я можу заявити вам, що це було найкраще рішення, яке я коли-небудь брав, і я радий тому, що зважився на це. У суботу ввечері всі ми станемо свідками особливої ​​події", - сказав Ф'юрі.

Відзначимо, що для реваншу Тайсон Ф'юрі готувався під керівництвом Шугара Хілла.

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