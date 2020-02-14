У скандального російського боксера знайшли слід на вені і кокаїн у крові

Суд відмовився випустити Кушіташвілі з СІЗО

Військовий окружний суд визнав законним взяття під варту чемпіона Росії по боксу Георгія Кушіташвілі з обвинуваченням у зберіганні наркотиків і напад на співробітника Росгвардіі.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Прокурор представив результати медичного огляду спортсмена: як виявилося, в момент затримання він був під дією кокаїну. Крім того в ході огляду Кушіташвілі психіатром після затримання з'ясувалося, що на руці у того виявився якийсь слід на вені.

Сам боксер і захист поки цю інформацію не прокоментували, а в ході засідання наполягали на домашній арешт або заставу.

Чемпіона Росії і претендента на поїздку на Олімпіаду Кушіташвілі і його друга, теж боксера, Овіка Оганнісяна затримали в Москві 2 лютого : при огляді у Георгія, за версією слідства, знайшли пакетик з кокаїном.

Нагадаємо, згідно з накладеними WADA санкціями, на змаганнях росіяни зможуть виступати без прапора і гімну, а до участі в турнірах можуть бути допущені тільки "чисті" від допінгу спортсмени.