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У скандального російського боксера знайшли слід на вені і кокаїн у крові

Сьогодні 15:39 199 0
Суд відмовився випустити Кушіташвілі з СІЗО
У скандального російського боксера знайшли слід на вені і кокаїн у крові
#Росія, #Кушіташвілі

Джерело - isport.ua.

Військовий окружний суд визнав законним взяття під варту чемпіона Росії по боксу Георгія Кушіташвілі з обвинуваченням у зберіганні наркотиків і напад на співробітника Росгвардіі.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Прокурор представив результати медичного огляду спортсмена: як виявилося, в момент затримання він був під дією кокаїну. Крім того в ході огляду Кушіташвілі психіатром після затримання з'ясувалося, що на руці у того виявився якийсь слід на вені.

Сам боксер і захист поки цю інформацію не прокоментували, а в ході засідання наполягали на домашній арешт або заставу. 

Чемпіона Росії і претендента на поїздку на Олімпіаду Кушіташвілі і його друга, теж боксера, Овіка Оганнісяна затримали в Москві 2 лютого : при огляді у Георгія, за версією слідства, знайшли пакетик з кокаїном.

Нагадаємо, згідно з накладеними WADA санкціями, на змаганнях росіяни зможуть виступати без прапора і гімну, а до участі в турнірах можуть бути допущені тільки "чисті" від допінгу спортсмени. 

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