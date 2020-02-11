Вихрист: Я не знаю навіщо федерація вчинила так низько і підло

Український суперважковаговик Віктор Вихрист (1-0-0, 1 КО) розчарований реакцією ФБУ на його перехід у професіонали.

Про це розповів сам боксер.

"Я сам не знаю, що відбувається, я нічого не розумію. Якщо чесно, я трохи в шоці, оскільки вони перекручують все, кажучи недостовірну інформацію. Якби я знав, що я перший номер, і на 100% буду їхати на ліцензійний турнір, то про який перехід в професіонали могла бути мова? Я адже більше 10 років присвятив любительського боксу. Все, що вони говорять - це на вуха не натягнеш. Мені просто прикро, що я з ними провів 10 років і вони зараз так говорять про мене і мій вчинок.

Тренер в шоці. Це у них такий метод мені насолити або що це? Я не знаю навіщо вони надходять так низько і підло. Уявіть, це життя мого тренера, він за це заробляє зарплату, тренує хлопців і повірте, що є у нього гідні хлопці, які дуже гідно представлятимуть нашу країну на турнірах в Європі і світі. Те, що вони роблять - я ніяк не можу це охарактеризувати. Але ми будемо боротися за тренера і все у нас вийде", - розповів Вихрист.