Лопес: Ломаченко знає, що скоро настане час завершувати кар'єру

Чемпіон IBF в легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) розраховує шокувати світ і створити історію.

Про це він заявив в інтерв'ю Boxing Scene.

"Цей бій планувалося провести в квітні, але виникли складнощі з локацією, і тепер він відбудеться в травні або на початку червня. Я збираюся стати великою зіркою, а бій з Василем дасть мені цей статус швидше, ніж хтось інший.

Ломаченко виступає в профі вже 7 років, він знає, що скоро настане час завершувати кар'єру. А мені 22 роки, я розраховую шокувати світ і створити історію", - сказав Лопес.