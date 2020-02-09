 Вихрист в дебютному бою нокаутував суперника за 40 секунд. ВІДЕО | Бокс | Champion.com.ua
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Вихрист в дебютному бою нокаутував суперника у першому раунді

Сьогодні 09:01 440 0
Вихрист в дебютному бою нокаутував суперника у першому раунді
#Вихрист

Джерело - Чемпіон.

Український боксер-суперважковаговик Віктор Вихрист (1–0, 1 KO) переконливо виграв свій дебютний бій у профі-боксі. Українець вдало відбоксував в поєдинку проти білоруса Андрея Мазаника (13–11, 10 KO). Дуель відбувся в німецькому місті Геппінген.

Вихрист потужними ударами нокаутував білоруса вже на перших секундах бою. Мазаник не зміг піднятися до рахунку 10, кут білоруса викинув рушник, і рефері припинив бій.

27-річний Вихрист нещодавно підписав контракт з німецькою промоутерською компанією EC Boxing Promotion і офіційно перейшов в професіонали, пожертвувавши шансом поїхати на Олімпіаду 2020 на Токіо. Він тепер виступає під псевдонімом Віктор Фауст.

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