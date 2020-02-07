Пулєв: Я готовий приїхати в Лондон і розірвати Джошуа

Джерело - isport.ua.
Болгарин Кубрат Пулєв (28-1, 14 КО) готовий перемогти чемпіона WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).
Про це розповів сам боксер.
"Чемпіонат, будь спокійний. Я дивлюся, що тобі дуже тривожно боксувати не вдома. Тут ти правий, тобі є, про що переживати.
Не переживай, якщо так необхідно, я готовий приїхати в Лондон і розірвати тебе на очах у твоїх же уболівальників. А поки скажіть містеру Гірну, щоб він не біг попереду паровозу. Ми ще не домовилися", - відзначив Пулєв.
Нагадаємо, Визначилась дата бою Усик – Чісора.
Також, Джошуа може відмовитися від бою проти Усика.