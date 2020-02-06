Влітку відбудуться бої Усик - Чісора і Джошуа - Пулєв

Незабаром будуть офіційні оголошення про три узгоджені бої суперважкої ваги Олександр Усик - Дерек Чісора, Ентоні Джошуа - Кубрат Пулєв, а також Ділліан Вайт - Олександр Повєткін.

Про це промоутер Едді Гірн заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Ми близькі до підписання контракту на бій Джошуа - Пулєв. Поєдинок пройде влітку на стадіоні Тоттенгема. Ентоні хоче битися в Лондоні, це його головна умова. Бій повинен відбутися в червні.

Крім того, практично все готово для бою Усик - Чісора. Це зайняло трохи більше часу, тому бій відбудеться на кілька тижнів пізніше очікуваного.

І ще узгоджений бій Ділліан Вайт - Олександр Повєткін. Так що британських фанів чекає яскраве літо з трьома великими боями", - зазначив Гірн.