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Влітку відбудуться бої Усик - Чісора і Джошуа - Пулєв

Сьогодні 20:25 345 0
Гірн впевнений, що скоро буде офіційне оголошення
Влітку відбудуться бої Усик - Чісора і Джошуа - Пулєв
#Гірн, #Усик

Джерело - sport.ua.

Незабаром будуть офіційні оголошення про три узгоджені бої суперважкої ваги Олександр Усик - Дерек Чісора, Ентоні Джошуа - Кубрат Пулєв, а також Ділліан Вайт - Олександр Повєткін. 

Про це промоутер Едді Гірн заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Ми близькі до підписання контракту на бій Джошуа - Пулєв. Поєдинок пройде влітку на стадіоні Тоттенгема. Ентоні хоче битися в Лондоні, це його головна умова. Бій повинен відбутися в червні.

Крім того, практично все готово для бою Усик - Чісора. Це зайняло трохи більше часу, тому бій відбудеться на кілька тижнів пізніше очікуваного.

І ще узгоджений бій Ділліан Вайт - Олександр Повєткін. Так що британських фанів чекає яскраве літо з трьома великими боями", - зазначив Гірн.

Нагадаємо, Джошуа може відмовитися від бою проти Усика.

Раніше, Усик прийняв важливе рішення перед боєм із Джошуа.

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