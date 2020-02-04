Лопес: У бою з Ломаченком збираюся шокувати світ, і створити ефектну історію

Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес має намір перемогти українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) і стати суперзіркою боксу.

Про це американець заявив в інтерв'ю Business Insider.

"Час Василя Ломаченка вже під кінець. Він уже в професійному боксі сім років і весь цей час він намагається увійти в історію.

Мені всього 22 роки і у мене попереду ще довга кар'єра. У бою з Ломаченко збираюся шокувати світ, і створити ефектну історію. Хочу, щоб вона була ще цікавіше, ніж з Річардом Ком.

Якщо зустрінуся Ваїля і поб'ю його, то буду найкращим", - зазначив Лопес.