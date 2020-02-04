Лопес: Хочу боксувати з Ломаченком якомога швидше

Лопес засмучений, що бій з українцем відбудеться не у квітні

Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес засмучений тим фактом, що бій проти володаря титулів WBA, WBC і WBO Василя Ломаченка відбудеться тільки у травні або червні.

Про це американець заявив в інтерв'ю Business Insider.

"Багато зараз говорять про мій поєдинок з Ломаченком. Я намагаюся робити великі речі, такі як майбутній бій, я готовий до цього. Йшлося про те, щоб він відбувся в квітні, але через переговори про місце проведення, не вийде організувати його у квітні. Тепер в команді Ломаченко кажуть, що це буде травень або червень. Мене це розчаровує. Тому що я хочу боксувати і залишатися активним. Я сподіваюся, ми зможемо організувати такі великі бої, як з Ломаченко. Якщо цей бій пройде в травні або червні, то я майже шість місяців буду без поєдинків. Я хочу боксувати якомога швидше і ми зараз працюємо над цим", - зазначив Лопес.

Раніше, Арум готовий організувати бій Ломаченко – Девіс.

Нагадаємо, Ломаченко опублікував відео про російських спецпризначенців.