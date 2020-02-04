Ф'юрі: У Вайлдера багато недоліків, які збираюся вам показати

Американський боксер Деонтея Вайлдера (42-0-1, 41 КО) має багато недоліків в техніці.

Про це розповів екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО).

"У мене з минулим тренером не було ніяких конфліктів, але іноді до певного бою доводиться підходити в певному ключі. Того, що я робив раніше явно недостатньо для перемоги над Вайлдером. Якщо я буду боксувати також, то мені не перемогти, тому в цей раз потрібно показати щось зовсім нове.

Задля перемоги я готовий на будь-які жертви. У минулому бою я потряс Вайлдера, але сил добити вже не було. Зате я побачив багато недоліків, які збираюся вам показати. Цього разу він дійсно зустрінеться з Циганським королем, і я маю намір його прибрати", - розповів Ф’юрі.