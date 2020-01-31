Атакішиєв тренується під керівництвом кропивничанина Фесечка

Джерело - Спортивна Кіровоградщина.

Чемпіон Європи та світу Заміг Атакішиєв з Азербайджану відтепер представлятиме Кропивницький у професіональних змаганнях з боксу.

Про це боксер заявив в інтерв'ю Суспільному.

Дозвіл на постійне проживання в Україні отримав на початку січня. Зараз готується до свого першого професіонального поєдинку в Україні.

Перший бій Заміга Атакішиєва, в якому він представлятиме Кропивницький на професіональному ринзі, відбудеться 8 лютого у Києві. Його суперником стане харків’янин Семен Пахомов. До цього поєдинку в Україні спортсмена готує кропивницький тренер, чемпіон світу з боксу серед професіоналів Віктор Фесечко.

”В Україні краща школа боксу. Тут виховали таких знаменитих боксерів, як брати Кличко, Олександр Усик. До речі, я був спаринг-партнером абсолютного чемпіона світу Олександра Усика, у нас гарні стосунки. У Кропивницькому мені подобається, подобається зал. Думаю, тут у мене набагато більше шансів добитися успіху, - зазначив Атакішиєв.

На професіональному ринзі Заміг Атакішиєв провів шість боїв. Здобув п’ять перемог, в одному з поєдинків судді зафіксували нічию. У бокс перейшов з кікбоксингу. У цьому виді єдиноборств провів три десятки боїв, став чемпіоном світу та Європи. Зараз ставить ціль увійти до десятки кращих боксерів світу у вазі понад дев’яносто кілограмів.

Раніше, визначився перший суперник Вихриста у професіоналах.

Нагадаємо, український суперважковаговик Вихрист перейшов у професіонали.