 Вайлдер: Пістолет лежав у мене на колінах і я думав про самогубство | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій
Сьогодні 14:40 763
Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляція півфіналу Кубку ліги. LIVE
Сьогодні 15:57 44
Карпати: Що вмерло - померти не може? Або як врятувати львівську легенду?
Сьогодні 14:12 265
Динамо завдяки дублю Каргбо переграло Кайрат у контрольному матчі
Сьогодні 12:57 1506
Світоліна підніметься на четверте місце у рейтингу WTA
Сьогодні 10:10 1168
Збірна України на Євро-2020 базуватиметься у Бухаресті
Сьогодні 08:08 754
Гірн назвав дату бою Усик – Чісора
Вчора 21:56 2277 1
Блашко пропустить чемпіонат світу
Вчора 20:33 2025
У Шахтарі обрали нового капітана
Вчора 20:17 3128
Динамо розгромило брестське Динамо у контрольному матчі
Вчора 17:55 3341
Блоги
Редкач - Гарсія: суперник українця - ТОП! Він перемагав легендарних боксерів
Редкач - Гарсія: суперник українця - ТОП! Він перемагав легендарних боксерів Андрій Твердохліб
25.01.2020 18:56 853
Росіянина вигнали з Australian Open, через бійку
Росіянина вигнали з Australian Open, через бійку Valeriy Ruchka
25.01.2020 18:54 2499
Ребров - про легендарне Динамо Лобановського - Трендець
Ребров - про легендарне Динамо Лобановського - Трендець Valeriy Ruchka
25.01.2020 17:22 658
Згадати все! Редкач нокаутував Александера, Гарсія - Гаранадоса
Згадати все! Редкач нокаутував Александера, Гарсія - Гаранадоса Андрій Твердохліб
25.01.2020 13:39 2083
Такого ви ще не бачили. Карколомний прохід, кидок і гол у власні ворота
Такого ви ще не бачили. Карколомний прохід, кидок і гол у власні ворота Андрій Твердохліб
24.01.2020 14:48 3104
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:57 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляція півфіналу Кубку ліги. LIVE 44
15:53 Хокей. УХЛ Шапіро повернувся до Крижаних Вовків 69
15:48 Пряма трансляція Астон Вілла - Лестер: онлайн трансляція півфіналу Кубку ліги. LIVE 82
15:39 Футбол Манчестер Юнайтед спробує підписати Бейла 249
15:26 Футбол Інтер підписав Еріксена 159
15:19 Баскетбол Клуб Вищої ліги підсилився двома американськими легіонерами 209
15:10 Теніс Ястремська не захищатиме титул у Хуахіні 206
14:55 Бокс Вайлдер: Пістолет лежав у мене на колінах і я думав про самогубство 739
14:40 Футбол Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 763
14:40 ММА Бійця ММА заарештували за торгівлю наркотиками 156
14:25 Бокс Команди Джошуа і Пулєва просять IBF перенести торги до 14 лютого 233
14:21 Футбол Гірник- Спорт під загрозою неотримання атестату на сезон 2020/21 194
14:12 Футбол Карпати: Що вмерло - померти не може? Або як врятувати львівську легенду? 265
14:09 Футбол Екс-нападник Шахтаря отримав тренерську ліцензію 487
13:51 Футбол Колишній Прем'єр-міністр України буде працювати в УАФ 2395
13:33 Футбол Для трансферу Матвієнка в Арсенал існує лише одна перешкода 1340
13:15 Футбол Динамо - Кайрат 2:0. Відео голів 2699
12:57 Футбол Динамо завдяки дублю Каргбо переграло Кайрат у контрольному матчі 1506
12:51 Блог Мілевський проти Динамо Київ. Перемир'я із Шабановим та дивна втеча Бойка 977
12:47 Футбол У матчі з Кайратом Каргбо зробив дубль і залишив поле на ношах 1024
12:41 Футбол Пятов оцінив перспективи молодих українців у Шахтарі 278
12:26 Футбол Каргбо забив дебютний гол у складі Динамо 772
12:20 Футбол Півфінал Кубка Англійської ліги: Манчестерское дербі 466
12:09 Футбол ФК Львів підписав українського півзахисника 375
12:05 Блог Найтовстішого боксера планети нокаутували у другому раунді 996

Вайлдер: Пістолет лежав у мене на колінах і я думав про самогубство

Сьогодні 14:55 739 0
Чемпіон WBC мав різні негаразди у 19-20 років
Вайлдер: Пістолет лежав у мене на колінах і я думав про самогубство
#Вайлдер

Джерело - Tribuna.com.

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер у молодому віці думав про самогубство.

Про це боксер заявив в інтерв'ю mirror.co.uk.

"У всіх нас є історія з минулого. Ми всі прийшли звідкись, щоб зробити нас такими, які ми зараз є.

У 19 і 20 років у мене було багато негараздів життя. Моя дочка народилася з розщепленням хребта. Я просто був юнаком, який намагався жити в реальному світі.

У мене завжди були великі цілі і великі мрії, мої думки були про те, щоб стати королем, але іноді життя може тебе осадити.

Пістолет лежав у мене на колінах і я дійсно думав про самогубство. Якщо звести рахунки з життям, то тобі більше ні про що не потрібно хвилюватися. Тебе перестануть тривожити речі, які відбуваються у твоєму житті.

Ви не замислювалися про те, як це вплине на твою родину, дочку, інших дітей і так далі. З такими думками у голові ви просто стаєте егоїстами. Ви думаєте тільки про біль, який відчуваєте нині", - сказав Вайлдер.

Нагадаємо, Вайлдер і Ф'юрі провели першу дуель поглядів.

Раніше повідомлялося, що Джошуа хоче провести бій в Африці.

Коментарі ()