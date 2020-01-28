Вайлдер: Пістолет лежав у мене на колінах і я думав про самогубство

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер у молодому віці думав про самогубство.

Про це боксер заявив в інтерв'ю mirror.co.uk.

"У всіх нас є історія з минулого. Ми всі прийшли звідкись, щоб зробити нас такими, які ми зараз є.

У 19 і 20 років у мене було багато негараздів життя. Моя дочка народилася з розщепленням хребта. Я просто був юнаком, який намагався жити в реальному світі.

У мене завжди були великі цілі і великі мрії, мої думки були про те, щоб стати королем, але іноді життя може тебе осадити.

Пістолет лежав у мене на колінах і я дійсно думав про самогубство. Якщо звести рахунки з життям, то тобі більше ні про що не потрібно хвилюватися. Тебе перестануть тривожити речі, які відбуваються у твоєму житті.

Ви не замислювалися про те, як це вплине на твою родину, дочку, інших дітей і так далі. З такими думками у голові ви просто стаєте егоїстами. Ви думаєте тільки про біль, який відчуваєте нині", - сказав Вайлдер.