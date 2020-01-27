Постол: Я з командою благополучно повернувся з Китаю

Українець прокоментував перенесення бою

Нова дата і місце поєдинку Віктора Постола (31-2, 12 KO) та чемпіона WBC і WBO у першій напівсередній вазі Хосе Раміреса (25-0, 17 KO) будуть відомі у найближчі тижні.

Про це українець написав в Instagram.

"Я разом з командою благополучно повернулися додому з Китаю. Через вірус, який зараз поширюється в Китаї, організатори вечора боксу, де я повинен був битися проти Хосе Карлоса Раміреса, прийняли рішення скасувати подія, а сам поєдинок перенесено. Нова дата і місце поєдинку будуть відомі в найближчі тижні. Хочу від себе особисто подякувати компанії Top Rank за блискавичну реакцію на поточні події в Китаї, забезпечення нашій команді якнайшвидшої, безпечної і комфортної дороги додому, а, так само, за турботу про всіх членів команди протягом часу перебування в Китаї і на шляху додому. Ми сподіваємося і віримо, що ситуація, що склалася в Китаї покращиться", - написав Постол.

Раніше, бій перенесли з Китаю через спалах коронавіруса.

Нагадаємо, відбулося зважування боксерів. Обидва бійці вписалися в ліміт ваги. Українець показав вагу в 66,3 кг, американець - в 69,4 кг.