 Постол: Я з командою благополучно повернувся з Китаю | Бокс | Champion.com.ua
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Постол: Я з командою благополучно повернувся з Китаю

Сьогодні 15:53 134 0
Українець прокоментував перенесення бою
Постол: Я з командою благополучно повернувся з Китаю
#Постол, #Рамірес

Джерело - Tribuna.com.

Нова дата і місце поєдинку Віктора Постола  (31-2, 12 KO) та чемпіона WBC і WBO у першій напівсередній  вазі  Хосе Раміреса  (25-0, 17 KO) будуть відомі у найближчі тижні.

Про це українець написав в Instagram.

"Я разом з командою благополучно повернулися додому з Китаю. Через вірус, який зараз поширюється в Китаї, організатори вечора боксу, де я повинен був битися проти Хосе Карлоса Раміреса, прийняли рішення скасувати подія, а сам поєдинок перенесено. Нова дата і місце поєдинку будуть відомі в найближчі тижні.

Хочу від себе особисто подякувати компанії Top Rank за блискавичну реакцію на поточні події в Китаї, забезпечення нашій команді якнайшвидшої, безпечної і комфортної дороги додому, а, так само, за турботу про всіх членів команди протягом часу перебування в Китаї і на шляху додому. Ми сподіваємося і віримо, що ситуація, що склалася в Китаї покращиться", - написав Постол.

 
 
 
 
 
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@toprank @vadimkteam @wildcardboxingclub @bradleyalanjacobs @thekovalchuk @freddieroach @aleggator Me and my team came back home safely. Top Rank Promotions and Seca Promotions who had cooperated on the mutual boxing show in Haikou, China on Feb 2nd were forced to cancel the show and postpone my fight with Jose Carlos Ramirez to a new date and venue to be determined shortly. I want to thank deeply Top Rank Boxing and each member of this team for prompt reaction on the ongoing virus situation in China and assurance of the fastest possible, comfortable and safe trip back home for whole members of my team and care of each of us throughout time staying in China and trip back home. We hope and pray the situation in China will be resolved shortly. Хочу сообщить, что я вместе с командой благополучно вернулись домой из Китая. Из-за вируса, который сейчас распространяется в Китае, организаторы вечера бокса, где я должен был драться против Хосе Карлоса Рамиреса 2 февраля в Хайкоу, Top Rank Promotions и Seca Promotions приняли решение отменить событие, а сам поединок перенесен. Новая дата и место поединка будут известны в ближайшие недели. Хочу от себя лично поблагодарить компанию Top Rank за молниеносную реакцию на текущие события в Китае, обеспечение нашей команде скорейшей, безопасной и комфортной дороги домой, а, так же, за беспокойство обо всех членах команды на протяжении времени пребывания в Китае и на пути домой. Мы надеемся и верим, что сложившаяся ситуация в Китае улучшится.

Публикация от Viktor Postol "Iceman" (@icemanpostol)

Раніше, бій перенесли з Китаю через спалах коронавіруса.

Нагадаємо, відбулося  зважування боксерів. Обидва бійці вписалися в ліміт ваги. Українець показав вагу в 66,3 кг, американець - в 69,4 кг.

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