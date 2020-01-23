 Редкач - Гарсія: текстова онлайн-трансляція поєдинку та хронологія подій | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач - Гарсія: текстова онлайн-трансляція поєдинку та хронологія подій

Сьогодні 15:44 284 0
Редкач - Гарсія: текстова онлайн-трансляція поєдинку та хронологія подій
#Редкач, #Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Іван Редкач (23-4-1, 18 KO) 26 січня на арені Barclays Center в Брукліні проведе бій проти екс-чемпіона світу, американця Денні Гарсії (35 -2-0, 21 KO).

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Бій Редкач - Гарсія  буде головним на вечорі боксу від Showtime. Переможець цієї зустрічі стане обов'язковим претендентом на пояс WBC, яким володіє одна з головних зірок дивізіону Еррол Спенс (26-0, 21 КО).

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію бою. Орієнтовний початок о 4:00 за київським часом.

Хронологія подій перед поєдинком:

- Про дату і місце бою було повідомлено 9 грудня на сторінці Brooklyn Boxing у Twitter.

- Українець сказав, що це великий крок у його кар'єрі і він збирається здивувати боксерський світ.

- Вперше Іван Редкач і Денні Гарсія зустрілися віч-на-віч на прес-конференції в Нью-Йорку. Іван Редкач постав перед публікою в новому іміджі, шокувавши шанувальників зачіскою.

- Під час пресконференції Гарсія зізнався, що Редкач підготує його до наступних поєдинків проти Пакьяо і Спенса.

- На що українець відповів, що має простий план на бій. І збирається нокаутувати Гарсію. 

- Про те Гарсія також збирається нокаутувати українця. І це його єдине задання.

- 13 січня на Чемпіоні з'явився ексклюзивний матеріал  про Івана Редкача, де він розповів про своє життя в США. Де йому довелося пройти чимало випробувань.

- 23 січня Редкач провів відкрите тренування для ЗМІ перед поєдинком.

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