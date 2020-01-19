 Мейвезер анонсував бої пооти Мак-Грегора та Нурмагомедова. ФОТО | Бокс | Champion.com.ua
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Мейвезер анонсував бої пооти Мак-Грегора та Нурмагомедова

Сьогодні 09:11 55 0
Мейвезер анонсував бої пооти Мак-Грегора та Нурмагомедова

Джерело - Чемпіон.

42-річний екс-чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер анонсував проведення бою з ірландським бійцем змішаних єдиноборств Конором Мак-Грегором та росіянином Хабібом Нурмагомедовим у 2020 році.

Про це він написав у своєму Instagram.

 
 
 
 
 
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Минулої ночі Мак-Грегор успішно повернувся в октагон, всього лише за 40 секунд перемігши американця Дональда Серроне.

До ідеї проведення матчу-реваншу між Мейвезером і Мак-Грегором приєднався також президент UFC Дана Вайт, який заявив про готовність організувати бій цього року.

Раніше Мейвезер і Мак-Грегор билися за правилами боксу у 2017 році, тоді американець переміг ірландця.

Крім варіанту з Мейвезером, Мак-Грегор незабаром також може провести реванш проти російського бійця UFC Хабіба Нурмагомедова.

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