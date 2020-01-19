Джерело - Чемпіон.

42-річний екс-чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер анонсував проведення бою з ірландським бійцем змішаних єдиноборств Конором Мак-Грегором та росіянином Хабібом Нурмагомедовим у 2020 році.

Про це він написав у своєму Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Jan 18, 2020 at 10:19pm PST

View this post on Instagram A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Jan 18, 2020 at 10:57pm PST

Минулої ночі Мак-Грегор успішно повернувся в октагон, всього лише за 40 секунд перемігши американця Дональда Серроне.

До ідеї проведення матчу-реваншу між Мейвезером і Мак-Грегором приєднався також президент UFC Дана Вайт, який заявив про готовність організувати бій цього року.

Раніше Мейвезер і Мак-Грегор билися за правилами боксу у 2017 році, тоді американець переміг ірландця.

Крім варіанту з Мейвезером, Мак-Грегор незабаром також може провести реванш проти російського бійця UFC Хабіба Нурмагомедова.