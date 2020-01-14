Всім українцям потрібно помиритися та не розділятися.

Про це розповів український боксер Олександр Усик,

"Нам треба в собі спочатку помиритися. Потрібно не розділяти. А друге - не звалюється на попередників.

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У нас же так: якщо у мене вийшло, то я герой. Якщо ні - то інший поганий. Як так? Ти повністю за все відповідаєш. Ти ж його привів, раз ти на нього перекидаєш.

Усередині країни потрібно навести дружбу. Щоб людей не поділяли на московських, київських чи западенців.

Це погано, що ми поділяємо. Потрібно між собою не заздрити, що сусід їздить на крутій тачці. Або не заздрити сусідці, що у неї з'явився хлопець на машині. Чи не заздрити, що немає телефону.

Потрібно жити, кидатися сніжками, посміхатися, обливатися водою", - розповів Усик.