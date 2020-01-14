Усик підтримав Ломаченка за відео із російським спецназом

Олександр Усик опублікував відео в підтримку Василя Ломаченка

Джерело - Іnstagram.

Український боксер Олександр Усик підтримав чемпіона світу за версіями WBC, WBO і WBA в легкій вазі Василя Ломаченка.

Про це боксер повідомив у Іnstagram.

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Усик поділився відео на якому Ломаченко прославляє Україну. У ролику акцентується увага на українському прапорі, який тримає в руках боксер.

Також у середині ролика звучить український гімн.

Раніше, Лопес пообіцяв знищити Ломаченка.

Нагадаємо, поєдинок Василя Ломаченка проти британця Люка Кемпбела визнано найкращим у 2019 році за версією Top Rank.