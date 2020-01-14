Український боксер відправитися у Росію за чемпіонським поясом

Чухяджян може виграти перший дорослий титул у профібоксі

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухяджян (15-1, 7 КО) проведе бій за вакантний пояс WBO International.

Про це повідомляє Box Rec.

Екс-чемпіон світу серед молоді за версіями WBO і WBC зустрінеться з росіянином Сергієм Воробйовим (9-0, 6 КО) в головному бою вечора у російському Калінінграді 1 лютого.

Для підопічного В'ячеслава Сенченка це буде перший бій за дорослий чемпіонський титул.

Раніше, Ломаченко відповів на критику після публікації ролика з російським спецназом.

Нагадаємо, Ломаченко грає у хокей у формі з прапором Російської імперії.