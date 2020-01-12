 Легендарна трилогія Фрейзер - Алі, яка завершилася трилером у Манілі. ВІДЕО | Бокс | Champion.com.ua
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Легендарна трилогія Фрейзер - Алі, яка завершилася трилером у Манілі

Сьогодні 19:06 302 0
Легендарна трилогія Фрейзер - Алі, яка завершилася трилером у Манілі
Джо Фрейзер

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 січня, виповнилося б 76 років легендарному американському боксеру Джо Фрейзеру.

Паруючий Джо (прізвисько Фрейзера - ред.) потрапив до боксерської зали випадково, але всерйоз і надовго.

У 1964 році виграв Олімпійські ігри в суперважкій вазі, але найбільшого визнання дістав на професіональному ринзі де в 1970-73 роках був чемпіоном світу за версіями WBA та WBC. 

Золотими літерами в історію боксу ввійде трилогія Муххамед Алі - Джо Фрейзер.

Перший бій відбувся 8 березня 1971 року, у якому Фрейзер здобув перемогу за очками, відправивши Алі в нокдаун наприкінці поєдинку:

У другому поєдинку, який відбувся 28 січня 1974 року, Алі взяв реванш, також за очками:

Третій поєдинок увійшов в історію як "Трилер у Манілі". Бій відбувся 1 жовтня 1975 року в місті Маніла, столиці Філіппін, у палаці спорту Araneta Coliseum. Даний поєдинок часто розглядається як один з найбільш великих боксерських поєдинків XX століття, та є кульмінацією серії з трьох боїв між Алі та Фрейзером. В історію боксу цей поєдинок увійшов як один з найжорстокіших двобоїв суперважковаговиків. Поєдинок завершився після 14 раунду перемогою Мухаммеда Алі:

Після цього поєдинку, Алі назвав Фрейзера кращим боксером після себе і сказав, що він його дуже сильно недооцінював.

Також після бою, Алі покликав до себе в роздягальню сина Джо, Марвіса Фрейзера, і попросив у нього вибачення за все, що сказав про його батька перед боєм. Вибачитися перед Джо, він знайшов в собі сили тільки у 2002 році, сказавши, що все, що він коли-небудь говорив про нього, було зроблено лише заради реклами.

7 листопада 2011 року Джо Фрейзер помер у Філадельфії від раку печінки у віці 67 років.

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