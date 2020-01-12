Британський супертяж розповів, як він тренувався з легендарним українцем

Легендарний український боксер Володимир Кличко одного разу продемонстрував свій клас на тренувальному зборі з Ентоні Джошуа та Деонтеєм Вайлдером.

Про це розповів британський суперваговик Ділліан Вайт (26-1, 18 КО).

"Я бачив, як Кличко нокаутував Вайлдера. Володимир відправив його в нокаут. Він знав, що сталося. Вайлдер підняв руки вгору. Під час спарингу Деонтей пресингував Володимира, сопів і божеволів", - розповів британець.

Актуально: Кличко повернеться у ринг в 2020 році - астролог

"Кличко включився, активніше запрацював на ногах. Фінт, фінт, джеб по корпусу, обманний джеб, хук зліва - і Вайлдер здався, з ним було покінчено", - сказав Вайт.

Раніше, Лопес пообіцяв знищити Ломаченка.