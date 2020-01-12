Рінкон тричі відправив суперника у нокдаун

У Сан-Антоніо відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Golden Boy, в одному з подій якого пройшов бій між американцем Джорджем Рінконом і аргентинцем Дієго Пересом.

Поєдинок тривав усього один раунд, під час якого Рінкон тричі відправив суперника в нокдаун, після чого рефері зафіксував перемогу представника США, яка стала десятою в його кар'єрі без поразок.

Уже після завершення бою Рінкон вирушив в свій кут, відчув судоми і втратив свідомість. На щастя, через кілька хвилин боксер прийшов в себе, самостійно покинув ринг і відправився в лікарню.

Причини цього інциденту невідомі, адже за весь поєдинок Джордж Рінкон не встиг пропустити жодного серйозного удару.

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