Красюк: Усик зустрінеться в рингу з Джошуа, і це факт

Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) обовязково зустрінеться із чемпіон світу за версією IBF, IBO, WBA і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Про це розповів менеджер українця Олександр Красюк.

"Бій з Чісорою не може бути титульним. Якщо пояс WBO стане вакантним, то Усик із задоволенням буде за нього боксувати. Вище за всіх в рейтингу серед доступних претендентів знаходиться Джозеф Паркер.

Усик зустрінеться в рингу з Джошуа, і це факт! Питання полягає тільки в тому, коли: в наступному бою або пізніше. Зараз ми очікуємо рішення Ентоні", - розповів Красюк.