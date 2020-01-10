Тренер Усика пояснив мету скандального відео Ломаченка

Лапін-молодший прокоментував скандальне відео

Відвідувачі мережі Інтернет не розуміють суть скандального відео, яке боксер Василь Ломаченко опублікував в Instagram.

Про це тренер боксера Олександра Усика Сергій Лапін-молодший написав у соцмережі.

"Шановні Демони. Рогаті з хвостом, які сюди вилізли. Ви димитесь, продовжуйте ... Хочу вам розкрити секрет цього відео. Суть його не картинка, а слово. Але ви не звертайте уваги, а просто продовжуйте диміти і горіти, у вас там, напевно, жарко дуже", - написав у коментарях під відео Лапін.

Нагадаємо, Ломаченко опублікував відео про російських спецпризначенців.

Раніше, Ломаченко грає у хокей у формі з прапором Російської імперії.