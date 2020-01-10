Дев'ять українських боксерів увійшло в ТОП -1000 всіх часів

World Boxing News опублікував суперечливий рейтинг кращих боксерів в історії

До рейтингу 1000 найкращих боксерів усіх часів, що ґрунтується на розрахунках Boxrec, увійшли 9 українців.

Про це повідомляє World Boxing News.

До рейтингу потрапило дев'ять українців, але при цьому в рейтингу присутні Сергій Дерев'янченко і В'ячеслав Глазков, які були лише претендентами на чемпіонський пояс, тоді як для чемпіонів світу Андрія Котельника, Юрія Нужненка, В'ячеслава Сенченка, Олександра Гвоздика і Артема Далакяна місця у рейтингу не знайшлося.

Вашій увазі топ-10 рейтингу, а також місця українців у ньому.

1. Флойд Мейвезер

2. Менні Пакьяо

3. Карлос Монзон

4. Шугар Рей Робінсон

5. Мухаммед Алі

6. Джо Луїс

7. Бернард Хопкінс

8. Арчі Мур

9. Оскар Де Ла Хойя

10. Хуліо Сезар Чавес

... 37 Володимир Кличко

... 100 Олександр Усик

... 113 Василь Ломаченко

... 139 Віталій Кличко

... 354 Віктор Постол

... 379 Луїс Малюк Каплан

... 808 Сергій Дерев'янченко

... 933 В'ячеслав Глазков

... 960 Володимир Сидоренко

Раніше повідомлялося, що Ломаченко не хоче битися із Лопесом у Нью-Йорку.

Нагадаємо, Ломаченко опублікував відео про російських спецпризначенців.