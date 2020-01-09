 Лопес: Мені треба стати тим хлопцем, який покаже як перемогти Ломаченка | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес: Мені треба стати тим хлопцем, який покаже як перемогти Ломаченка

Вчора 23:54 91 0
Боксер розповів про плани стати абсолютним чемпіоном
Лопес: Мені треба стати тим хлопцем, який покаже як перемогти Ломаченка
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - iSport.ua.

Чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес впевнений у своїй перемозі у потенційному поєдинку з українським чемпіоном WBA, WBO і WBC Василем Ломаченком.

Про це він заявив в інтерв'ю ESPN

"Після перемоги над Ломаченком я стану абсолютним чемпіоном світу у 22 роки. Після цього я хочу битися з кимось на кшталт Хосе Раміреса або Джоша Тейлора в першій напівсередній вазі. Навіть Реджис Прогре підійде. Це будуть відомі імена, топові бійці, яких хтось то, може, навіть боїться. Після 140 фунтів, коли я зачищу цей дивізіон, я перейду в напівсередню вагу.

Як я збираюся перемагати Ломаченка? Слідкуйте за мною, коли почнеться бій. При мені завжди був переможний план. Мені треба стати тим хлопцем, який покаже всім, як перемогти Ломаченка, адже ще ніхто не зміг цього зробити", - сказав Лопес.

Раніше, Ломаченко опублікував відео про російських спецпризначенців.

Нагадаємо, поєдинок Василя Ломаченка проти британця Люка Кемпбела визнано найкращим у 2019 році за версією Top Rank.

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