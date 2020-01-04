Джерело - ВИТРАЖИ: о вере в красках.
Митрополит Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрій сильний духовно та фізично.
Про це розповів український боксер Олександр Усик.
"Він абсолютний чемпіон світу в своїй справі незалежно від вагової категорії. Я з ним багато разів спілкувався, розмовляв один на один. Мені дуже симпатизує його духовна сила. Я думаю, фізично він теж досить сильний", - сказав Усик.
Нагадаємо, Усик може провести бій з Паркером за пояс WBO.
Раніше, Усик проведе поєдинок з Дереком Чісорою.