Митрополит Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрій сильний духовно та фізично.

Про це розповів український боксер Олександр Усик.

"Він абсолютний чемпіон світу в своїй справі незалежно від вагової категорії. Я з ним багато разів спілкувався, розмовляв один на один. Мені дуже симпатизує його духовна сила. Я думаю, фізично він теж досить сильний", - сказав Усик.