Екс-чемпіон світу підтвердив, що остаточно завершив кар'єру

Екс-чемпіон світу у першій важкій вазі Денис Лебедєв вже точно не збирається повертатися на ринг.

Про це заявив сам боксер в інтерв'ю РІА Новини.

"Раніше я оголошував про завершення кар'єри, але я не міг всидіти на дивані, все свербить. Дивлюся бої, і бокс в кожній частинці мого тіла. І серце моє кожен день кликало мене назад в ринг. Може, я багато на себе взяв, але я сказав, що ось беру цього хлопця і зможу виграти у нього. Федерація боксу Росії підтримала мене, організувала бій. Напевно, цей бій потрібен був мені, щоб зрозуміти, що вистачить, пора закінчувати. Я вже на самопідготовки відчував себе неважливо, не все виходило.

Я не справлявся навіть зі своїми спаринг-партнерами, але це були не хлопчики для биття. Вийшовши на ринг, я зрозумів, що коли сидиш на дивані - це одне. Я повинен був перемагати в цьому бою, але я поступився. Я не програв, я просто не зміг виграти. Особливо майстерного в суперника нічого не було, але я і з таким не зміг впоратися", - зазначив Лебедєв.