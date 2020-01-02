 Екс-чемпіон WBO госпіталізований з ножовими пораненнями | Бокс | Champion.com.ua
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Екс-чемпіон WBO госпіталізований з ножовими пораненнями

Сьогодні 19:10 785 0
Барріос госпіталізований в Аргентині
Екс-чемпіон WBO госпіталізований з ножовими пораненнями
#Барріос, #Аргентина

Джерело - allboxing.ru.

Екс-чемпіон WBO в першій легкій вазі Хорхе Родріго Барріос госпіталізований в Аргентині з ножовими пораненнями в груди, руку і спину, отриманими вранці 1 січня.

Барріос знаходився у натовпі людей, які святкували настання нового року, коли до нього підійшов незнайомий чоловік, обняв його, а потім завдав кілька ударів ножем, забрав його гаманець і телефон і втік. Особа нападника вже встановлена, оголошено в розшук.

За однією з версій напад на Барріоса могло бути пов'язано з помстою за те, що трапилася у 2010 році за його вини автомобільну аварію, в якій загинула вагітна жінка. Барріос отримав за цю аварію чотири роки і відсидів три з половиною з них. Цей інцидент також фактично поклав кінець кар'єрі екс-чемпіона: через судових розглядів і тюремного ув'язнення він не виходив на ринг майже дев'ять років.

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