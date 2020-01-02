 Організовувати бої для Ломаченка стало набагато легше - Клімас | Бокс | Champion.com.ua
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Організовувати бої для Ломаченка стало набагато легше - Клімас

Сьогодні 14:32 472 0
Егіс Клімас прокоментував організацію боїв Василя Ломаченка
Організовувати бої для Ломаченка стало набагато легше - Клімас
#Ломаченко, #бокс

Джерело - xsport.ua.

Менеджер чемпіона за версіями WBC, WBO і WBA Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) Егіс Клімас назвав причину переходу українця у легку вагу.

Про це розповів сам Егіс Клімас.

"Все залежить від політики, різних телевізійних мереж. Саме тому ми вирішили виступати в різних вагових категоріях, оскільки бувало так, що у промоутера є певний боксер, який підписав контракт з іншою мережею. В 126-130 фунтах ми не могли зібрати всі пояси.

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Ломаченко легко робить 135 фунтів. Він легко з цим справляється. Спочатку було складно, адже ніхто не хотів битися проти хлопця з рекордом 3-1. Однак тепер Ломаченко - перший номер pound-for-pound. Всі знають, що завдяки бою з Ломаченко можна заробити. Мені здається, що зараз влаштовувати бої стало трохи легше, ніж раніше", - розповів Клімас.

Нагадаємо, Альварес визнаний найкращим боксером року за версією ESPN.

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