Гірн: Поєдинок з Усиком буде дуже небезпечним для Джошуа

Джерело - xsport.ua.
Бій українця Олександра Усика (17-0, 13 КО) і чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) може стати подією року у боксі.
Про це розповів промоутер Едді Гірн.
"Я думаю, що Олександру потрібен ще один бій. Я вважаю, що бій проти Джошуа буде дуже небезпечним для нього. Однак поєдинок з Усиком буде дуже небезпечним і для Ентоні.
Бій Усик - Джошуа може стати абсолютно грандіозною подією. Даю мільйон відсотків, що Ентоні погодиться на це", - розповів Гірн.
Нагадаємо, Гірн назвав дату і місце бою Усик – Чісора.
Раніше, Джошуа хоче провести бій в Африці.