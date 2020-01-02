Гірн: Поєдинок з Усиком буде дуже небезпечним для Джошуа

Бій українця Олександра Усика (17-0, 13 КО) і чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) може стати подією року у боксі.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Я думаю, що Олександру потрібен ще один бій. Я вважаю, що бій проти Джошуа буде дуже небезпечним для нього. Однак поєдинок з Усиком буде дуже небезпечним і для Ентоні.

Бій Усик - Джошуа може стати абсолютно грандіозною подією. Даю мільйон відсотків, що Ентоні погодиться на це", - розповів Гірн.