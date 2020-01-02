Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа хоче битися із володарем поясу WBC Деонтеєм Вайлдером.

Про це розповів сам боксер.

"Ми зробили це, ми об'єднали титули за 20 боїв. У Вайлдера 40 поєдинків. Чому він досі не об'єднав пояси в хевівейте? Якщо він цього хоче, то може зробити це з нами. Нас легко знайти. За мною стоїть відмінна команда, так що нехай з нами зв'яжеться. На даний момент є два чемпіони світу в суперважкій вазі, але я хочу, щоб люди вирішили, хто з них справжній.

Я завжди говорив, що ми з Вайлдером виступаємо в одному дивізіоні, в одну епоху, так що наш бій повинен відбутися. Ми влаштуємо ще один приголомшливий вечір боксу. Вайлдер може прийти до нас і стати частиною історії. Ми намагаємося підкорити в боксі найвищі вершини. Поява Уайлдера в моєму послужному списку стане для мене честю", - розповів Джошуа.