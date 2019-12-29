 Девіс: Побитися з Ломаченком - це великий ризик, але і великі гроші | Бокс | Champion.com.ua
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Девіс: Побитися з Ломаченком - це великий ризик, але і великі гроші

Сьогодні 14:09 295 0
Американець прокоментував можливість провести бій з українцем
Девіс: Побитися з Ломаченком - це великий ризик, але і великі гроші
#Девіс, #Ломаченко

Джерело - Tribuna.com.

25-річний американець Джервонта Девіс  (23-0, 22 КО) не проти провести поєдинок з українцем Василем Ломаченком.

Про це американець заявив в інтерв'ю SHOWTIME Sports.

"Ви так говорите, ніби Ломаченко вище мене. Я не відчуваю, що хтось вищий за мене. Я продаю арени. Я не думаю, що Ломаченко робить це.  

Звичайно, я б побився з ним. Це великий ризик, але і великі гроші. Ломаченко ще не в кінці своєї кар'єри, але він вже у віці.

Тому він намагається влаштувати якомога більше боїв", - сказав Девіс.

Раніше, Гамбоа програв Девісу технічним нокаутом в 12-му раунді.

Нагадаємо, Девіс задоволений переходом у вагу Ломаченка.

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