Девіс: Побитися з Ломаченком - це великий ризик, але і великі гроші

Джерело - Tribuna.com.
25-річний американець Джервонта Девіс (23-0, 22 КО) не проти провести поєдинок з українцем Василем Ломаченком.
Про це американець заявив в інтерв'ю SHOWTIME Sports.
"Ви так говорите, ніби Ломаченко вище мене. Я не відчуваю, що хтось вищий за мене. Я продаю арени. Я не думаю, що Ломаченко робить це.
Звичайно, я б побився з ним. Це великий ризик, але і великі гроші. Ломаченко ще не в кінці своєї кар'єри, але він вже у віці.
Тому він намагається влаштувати якомога більше боїв", - сказав Девіс.
Раніше, Гамбоа програв Девісу технічним нокаутом в 12-му раунді.
Нагадаємо, Девіс задоволений переходом у вагу Ломаченка.