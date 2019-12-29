Девіс: Побитися з Ломаченком - це великий ризик, але і великі гроші

25-річний американець Джервонта Девіс (23-0, 22 КО) не проти провести поєдинок з українцем Василем Ломаченком.

Про це американець заявив в інтерв'ю SHOWTIME Sports.

"Ви так говорите, ніби Ломаченко вище мене. Я не відчуваю, що хтось вищий за мене. Я продаю арени. Я не думаю, що Ломаченко робить це.

Звичайно, я б побився з ним. Це великий ризик, але і великі гроші. Ломаченко ще не в кінці своєї кар'єри, але він вже у віці.

Тому він намагається влаштувати якомога більше боїв", - сказав Девіс.