Девіс про бій з Гамбоа: Я сильно бив по ньому, але не міг звалити

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі американець Джервонта Девіс (23-0-0, 22 KO) ловив і сильно бив кубинця Юріоркіса Гамбоа (30-3-0, 18 KO).

Про це американець заявив в інтерв'ю boxingscene.com.

"Коли я виходив на ринг, я знав, що Гамбоа стане непростим суперником, оскільки він дуже досвідчений. Ви бачили, як я ловив його і потрясав ударами, але він продовжував битися. Я розумів, що він краще, ніж будь-хто, з ким я бився раніше. Головна моя задача на бій полягала у чистих влучаннях. Я сильно бив по ньому, але не міг звалити", - зазначив Девіс.