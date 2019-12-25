Спаринг-партнер Ломаченка: Лопес - хороший боксер, але Василь на крок попереду

Чемпіон WBO, WBA і франчайзингового чемпіона WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) буде фаворитом у поєдинку проти чемпіона IBF у легкій вазі Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).

Про це спаринг-партнер українця Джош Зуніга заявив в інтерв'ю EsNews.

"Що я пам'ятаю зі спарингів з Ломаченком? Так, я був у двох його таборах. Він розумний боксер, дуже розумний.

Відмінно підлаштовується, розслаблений. У нього можна дуже багато чому навчитися.

Мені подобається Теофімо, він вибуховий, хороший боксер. Правда, думаю, Ломаченко на крок попереду його. Але цей бій може піти у будь-якому напрямку", - сказав Зуніга.