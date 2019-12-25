 Російський коментатор: Ломаченко повинен перемогти Лопеса. ВІДЕО | Бокс | Champion.com.ua
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Російський коментатор: Ломаченко повинен перемогти Лопеса

Сьогодні 22:10 119 0
Скрипко вважає, що вік ще не заважає українцеві показувати свій бокс
Російський коментатор: Ломаченко повинен перемогти Лопеса
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - xsport.ua.

Український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) буде фаворитом бою проти Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).

Про це заявив російський коментатор Борис Скрипко.

"Я вважаю, що Вася здатний переграти його, безумовно, тому що поки вік дозволяє йому користуватися всіма своїми силами. Але Теофімо небезпечний хлопець. Буде дуже цікаво, два різнопланових боксери, два таланти. Дуже молодий, амбітний, язикатий Лопес і Ломаченко", - зазначив Скрипко.

Бій Лопес - Ломаченко має відбутися у квітні 2020 року. Для українця це буде поєдинок за статус абсолютного чемпіона світу.

Раніше, Лопес у другому раунді нокаутував Коммі та став володарем титулу IBF.

Нагадаємо, Ломаченко отримає шанс об'єднати титули у березні або квітні.

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