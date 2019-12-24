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Визначився найбільш високооплачуваний спортсмен десятиліття

Сьогодні 15:12 294 0
Флойд Мейвезер найбільше заробив у спорті
Визначився найбільш високооплачуваний спортсмен десятиліття
#Мейвезер, #Роналду, #Мессі

Джерело - sportarena.com.

Боксер Флойд Мейвезер очолив список найбільш високооплачуваних спортсменів десятиліття.

Про це повідомляє Forbes.

З початку 2010 року американець заробив 915 млн доларів. Тільки два поєдинки проти Менні Пак'яо і Конора Мак-Грегора принесли боксеру понад 500 млн доларів.

На другій сходинці рейтингу розташувався Кріштіану Роналду із 800 млн доларів, третім став Ліонель Мессі, який заробив 750 млн.

Перша десятка рейтингу Forbes:

1. Флойд Мейвезер (бокс) 915 млн доларів
2. Кріштіану Роналду (футбол) 800 млн доларів
3. Ліонель Мессі (футбол) 750 млн доларів
4. Леброн Джеймс (баскетбол) 680 млн доларів
5. Роджер Федерер (теніс) 640 млн доларів
6. Тайгер Вудс (гольф) 615 млн доларів
7. Філ Мікельсон (гольф) 480 млн доларів
8. Менні Пак'яо (бокс) 435 млн доларів
9. Кевін Дюрант (баскетбол) 425 млн доларів
10. Льюїс Гамільтон (Формула-1) 400 млн доларів

Нагадаємо, визначився найкращий боксер року.

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