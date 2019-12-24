Джошуа доведеться відмовитися від одного із поясів – Гірн

Едді Гірн прокоментував можливу втрату Ентоні Джошуа одного із чемпіонських поясів

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO й IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) може втратити один зі своїх поясів.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Ми звернулися до обох організацій, але їх відповіді були такі: Ні, ми наступні, ні, ми наступні. Це погано для хевівейта. Чого вони хочуть? Розділити пояси через сумнівні рішення? Необхідна система черговості, яка показувала б, хто наступний. Організації повинні заохочувати боксерів до уніфікації і до завоювання звання абсолютного чемпіона світу. Мені не подобається вся ця ситуація. Можливо, нам доведеться відмовитися від одного з поясів. Будемо розмовляти з Олександром Усиком і Кубратом Пулєвим. Може, нам вдасться домовитися з ними. Також команда Джошуа проситиме IBF і WBO якось вирішити цю проблему", - розповів Гірн.

Відзначимо, що Джошуа може втратити один зі своїх поясів. Оскільки, WBO і IBF вимагають, щоб британець у наступному бою бився з їх обов'язковими претендентами - Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО) відповідно. У разі відмови кожна з організацій може забрати чемпіонський пояс у британського боксера.

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