Енді Руїс (33-2, 22 КО) не провів належну підготовку до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Про це розповів екс-чемпіон світу Леннокс Льюїс.

"Ентоні Джошуа вніс необхідні корективи. Це були поправки, які йому слід було зробити. Джошуа повернувся до олімпійського стилю боксу, а це було важливо, тим більше в такому бою як цей.

Я був дуже розчарований тим, що Руїс підійшов до бою з такою вагою, адже багато важковаговиків намагаються стати чемпіонами світу. Вони старанно працюють, щоб отримати можливість і витягти з неї максимальну вигоду. Але є люди, які отримують таку можливість двічі, однак не намагаються використовувати її по максимуму. Мені прикро за багатьох людей, які наполегливо працювали, бажаючи стати чемпіонами", - відзначив Льюїс.