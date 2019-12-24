 Льюїс: Розчарований тим, що Руїс підійшов до бою з такою вагою | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2
Вчора 18:30 4711 11
Колишній найкращий марафонець Європи закликав президента Федерації легкої атлетики України піти з посади
Сьогодні 00:11 2685
Медіа-експерт: Піратство вбиває спорт
Вчора 20:00 632
Setanta може піти з України
Вчора 19:25 2157
Київське Динамо достроково повернуло Русина
Вчора 17:25 2229
Далакян проведе захист титулу в Києві 8 лютого
Вчора 16:22 375
Арум назвав наступного суперника Джошуа
Вчора 12:58 6503
Динамо хоче підписати нападника Інгульця
Вчора 12:45 3024
Дибала перевершив історичне досягнення Шевченка
Вчора 11:29 2482
Збірна України показала найкращий результат за шість років у рейтингу ФІФА
Вчора 11:10 4322
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:12 Бокс Визначився найбільш високооплачуваний спортсмен десятиліття 282
14:55 Футбол Ліверпуль зіткнувся із кадровими втратами перед Boxing Day 165
14:42 Футбол Павелко обіцяє рекордні преміальні за вихід збірної України на Євро-2020 539
14:30 Футбол Олімпік підпише гравця Динамо 540
14:21 RunNews Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10 270
14:13 Баскетбол Лень травмувався у матчі проти Клівленда 122
13:58 Блог Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича 166
13:47 Футбол Рух отримав заборону на трансфери 499
13:33 Бокс Джошуа доведеться відмовитися від одного із поясів – Гірн 125
13:17 Футбол УАФ розслідує фальсифікацію документів Рухом 614 1
12:58 Футбол Миколенко та Бондар - у символічній збірній перспективних гравців року 183
12:44 Футбол Балакін: Я був готовий зупинити матч Шахтар — Динамо 843 1
12:19 Футбол Погба повернеться у Ювентус - ЗМІ 985
12:14 Футбол Балакін: Моя сім'я пов'язана з Динамо 393
11:46 Футбол Барселона визначилася із ціною на Неймара 969
11:32 Бокс Льюїс: Розчарований тим, що Руїс підійшов до бою з такою вагою 207
11:16 Футбол Гасперіні високо оцінив Маліновського 851
10:56 Бокс Визначився найкращий боксер року 1334
10:45 Футбол На Вемблі встановлять камери для боротьби із расизмом 109
10:30 Футбол Волинь має все для виступу в УПЛ - Тлумак 269
10:14 Футбол Манчестер Юнайтед хоче підписати Еріксена 228
09:49 Баскетбол Індіана обіграла Торонто, Детройт із Михайлюком поступився Філадельфії. Результати матчів НБА 178
09:30 Хокей Бостон обіграв Вашингтон, перестрілка Торонто та Кароліни. Результати матчів НХЛ 229
09:13 Футбол Захисник Динамо близький до переходу у клуб із США 1141
08:47 Футбол Десна розірвала контракт із Богдановим 890

Льюїс: Розчарований тим, що Руїс підійшов до бою з такою вагою

Сьогодні 11:32 207 0
Леннокс Льюїс прокоментував бій Джошуа - Руїс
Льюїс: Розчарований тим, що Руїс підійшов до бою з такою вагою
#Руїс

Джерело - sport.ua.

Енді Руїс (33-2, 22 КО) не провів належну підготовку до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Про це розповів екс-чемпіон світу Леннокс Льюїс.

"Ентоні Джошуа вніс необхідні корективи. Це були поправки, які йому слід було зробити. Джошуа повернувся до олімпійського стилю боксу, а це було важливо, тим більше в такому бою як цей.

Я був дуже розчарований тим, що Руїс підійшов до бою з такою вагою, адже багато важковаговиків намагаються стати чемпіонами світу. Вони старанно працюють, щоб отримати можливість і витягти з неї максимальну вигоду. Але є люди, які отримують таку можливість двічі, однак не намагаються використовувати її по максимуму. Мені прикро за багатьох людей, які наполегливо працювали, бажаючи стати чемпіонами", - відзначив Льюїс.

Нагадаємо, визначився найкращий боксер року.

Раніше, Арум назвав наступного суперника Джошуа.

Коментарі ()