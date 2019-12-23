Ломаченко: Нокдаун від Лопеса? Вже був приклад, коли я пропустив удар

Українець допускає, що може пропустити удар від Лопеса

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко в його майбутньому бою проти володаря титулу IBF Теофімо Лопеса припускає можливий варіант, при якому він пропустить удар від суперника.

Про це українець заявив в інтерв'ю YouTube-каналі Loma Official TV.

"Чи можу я пропустити удар? Звичайно. Ну і ... був уже приклад. Вже був приклад, коли я пропустив удар, знехтував своїм захистом, надто рано повірили в себе, в свою перемогу і просто знехтував своїм захистом, за що був моментально покараний", - зазначив Ломаченко.

Раніше, Лопес у другому раунді нокаутував Коммі та став володарем титулу IBF.

Нагадаємо, Ломаченко отримає шанс об'єднати титули у березні або квітні.