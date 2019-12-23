Ломаченко назвав найбажаного суперника у легкій вазі

Українець зізнався, що раніше викликати того на бій було нечесно

Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і фрайнчайзінговий чемпіон WВC Василь Ломаченко зважився публічно заявити про своє бажання битися з Джервонтою Девісом після свого поєдинку з Теофімо Лопесом.

Про це українець заявив в інтерв'ю YouTube-каналі Loma Official TV.

"Я назвав Джервонту Девіса, як бажаного суперника, тому що він перейшов у мою вагу. Коли він був у другій напівлегкій, а я бився у легкій, то не міг говорити: "Давайте організуємо бій з Девісом". Він був на категорію нижче мене, тоді це було негарно, не зовсім по-чесному. Він для мене найцікавіший суперник у легкій вазі", - зазначив Ломаченко.

Раніше, Лопес у другому раунді нокаутував Коммі та став володарем титулу IBF.

Нагадаємо, Ломаченко отримає шанс об'єднати титули у березні або квітні.