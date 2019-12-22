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Чарлі нокаутував Харрісона і став чемпіоном WBC в першій середній вазі

Сьогодні 08:55 280 0
У першому поєдинку Харрісон переміг рішенням суддів.
Чарлі нокаутував Харрісона і став чемпіоном WBC в першій середній вазі
#Чарло, #Харрісон, #WBC

Джерело - Чемпіон.

В Онтаріо, США, на арені Toyota Arena завершився вечір професійного боксу.

У головному поєдинку вечора чемпіон WBC в першій середній вазі Тоні Харрісон програв в матчі-реванші Джермеллу Чарло нокаутом в 11-му раунді.

У першому поєдинку Харрісон переміг рішенням суддів.

Напередодні Харрісон розкритикував Мейвезера.

Раніше повідомлялося, що Мейвезер відновить кар'єру заради бою з Пак'яо та Нурмагомедовим.

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