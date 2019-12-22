Джерело - Чемпіон.
В Онтаріо, США, на арені Toyota Arena завершився вечір професійного боксу.
У головному поєдинку вечора чемпіон WBC в першій середній вазі Тоні Харрісон програв в матчі-реванші Джермеллу Чарло нокаутом в 11-му раунді.
REDEMPTION 🥊 🔥 Jermell Charlo stops Tony Harrison to regain his WBC Super Welterweight Title. #HarrisonCharlo2 pic.twitter.com/KrOU5724hi— Harrison Klopp (@HarrisonKlopp) December 22, 2019
У першому поєдинку Харрісон переміг рішенням суддів.
Напередодні Харрісон розкритикував Мейвезера.
Раніше повідомлялося, що Мейвезер відновить кар'єру заради бою з Пак'яо та Нурмагомедовим.