У першому поєдинку Харрісон переміг рішенням суддів.

Джерело - Чемпіон.

В Онтаріо, США, на арені Toyota Arena завершився вечір професійного боксу.

У головному поєдинку вечора чемпіон WBC в першій середній вазі Тоні Харрісон програв в матчі-реванші Джермеллу Чарло нокаутом в 11-му раунді.

REDEMPTION 🥊 🔥 Jermell Charlo stops Tony Harrison to regain his WBC Super Welterweight Title. #HarrisonCharlo2 pic.twitter.com/KrOU5724hi — Harrison Klopp (@HarrisonKlopp) December 22, 2019

У першому поєдинку Харрісон переміг рішенням суддів.

Напередодні Харрісон розкритикував Мейвезера.

Раніше повідомлялося, що Мейвезер відновить кар'єру заради бою з Пак'яо та Нурмагомедовим.