Джошуа перший захист титулу має провести проти Пулєва

Джерело - sport.ua.
Ентоні Джошуа у 2020 році повинен провести обов'язковий захист по лінії IBF, а його суперником буде Кубрат Пулєв.
Про це промоутер Едді Гірн заявив BoxingScene.
"Думаю, наступний бій Ентоні проведе у квітні, а суперником виступить Пулєв. Він довгий час є обов'язковим претендентом", - сказав Гірн.
Пулєв став обов'язковим претендентом ще в кінці 2017 року, проте сторони довгий час не могли домовитися, а потім Джошуа втратив свої пояси в бою з Енді Руїсом.
Раніше, Гірн назвав умови бою Джошуа – Усик.
Нагадаємо, Джошуа повернув собі чемпіонські титули, здобувши перемогу над Енді Руїсом одноголосним рішенням суддів.