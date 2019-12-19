Джошуа перший захист титулу має провести проти Пулєва

Британець зобов'язаний провести обов'язковий захист

Ентоні Джошуа у 2020 році повинен провести обов'язковий захист по лінії IBF, а його суперником буде Кубрат Пулєв.

Про це промоутер Едді Гірн заявив BoxingScene.

"Думаю, наступний бій Ентоні проведе у квітні, а суперником виступить Пулєв. Він довгий час є обов'язковим претендентом", - сказав Гірн.

Пулєв став обов'язковим претендентом ще в кінці 2017 року, проте сторони довгий час не могли домовитися, а потім Джошуа втратив свої пояси в бою з Енді Руїсом.

Раніше, Гірн назвав умови бою Джошуа – Усик.

Нагадаємо, Джошуа повернув собі чемпіонські титули, здобувши перемогу над Енді Руїсом одноголосним рішенням суддів.