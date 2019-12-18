Лопес назвав можливу дату проведення об'єднавчого бою з Ломаченком

Бій може відбутися 11 або 18 квітня

Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі (до 61,2 кг), американець Теофімо Лопес (15-0-0, 12 KO) в об'єднавчому бою з українцем Василем Ломаченком (14-1-0, 10 KO) може зустрітися 11 або 18 квітня.

Про це американець заявив в інтерв'ю Boxing news 24.

"Я б хотів виступити будинку, на Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку. Це було б чудово. Ми все ще ведемо переговори, але вже відомі дати - 11 і 18 квітня. Залишилося визначити місце і все інше", - сказав Лопес.

Раніше, Лопес у другому раунді нокаутував Коммі та став володарем титулу IBF.

Нагадаємо, Ломаченко отримає шанс об'єднати титули у березні або квітні.