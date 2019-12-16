Арум: Лопес впевнений, що легко впорається із Ломаченком

Промоутер відзначив, що американцеві не вистачає досвіду

Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопес готовий розібратися з українцем Василем Ломаченком.

Про це промоутер Боб Арум заявив в інтерв'ю boxingnews24.com.

"Лопес просто прибрав законного чемпіона в легкій вазі Ком. Тепер ви повинні переконатися в тому, що зірка Теофімо заблищала. Думаю, ми організуємо бій Лопес - Ломаченко у квітні. Так, Теофімо поки не вистачає досвіду. Але він впевнений, що впорається з Ломаченком так само легко, як і з Коммі", - зазначив Арум.

Раніше, Лопес у другому раунді нокаутував Коммі та став володарем титулу IBF.

Нагадаємо, Ломаченко отримає шанс об'єднати титули у березні або квітні.