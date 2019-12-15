Лопес: Я нікого не поважаю, хочу проводити найбільші бої

Чемпіон IBF в легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) має намір стати абсолютним чемпіоном світу в 2020 році.

Про це боксер заявив в інтерв'ю SecondsOut.

"Я не знаю, що там буде в майбутньому, але я хочу проводити найбільші бої. Я знаю, що є найкращим. Я - нове покоління. Я нікого не поважаю.

Статус абсолютного чемпіона світу в 2020 році виглядає відмінно. Кроуфорд зробив це. Ми всі прагнемо до подібного. Ми всі хочемо стати великими, хочемо залишити слід в історії", - сказав Лопес.