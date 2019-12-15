 Лопес: Я нікого не поважаю, хочу проводити найбільші бої | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес: Я нікого не поважаю, хочу проводити найбільші бої

Сьогодні 16:12 73 0
Боксер відзначив, що статус абсолютного чемпіона світу буде добре
Лопес: Я нікого не поважаю, хочу проводити найбільші бої
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - Tribuna.com.

Чемпіон IBF в легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) має намір стати абсолютним чемпіоном світу в 2020 році.

Про це боксер заявив в інтерв'ю SecondsOut.

"Я не знаю, що там буде в майбутньому, але я хочу проводити найбільші бої. Я знаю, що є найкращим. Я - нове покоління. Я нікого не поважаю.

Статус абсолютного чемпіона світу в 2020 році виглядає відмінно. Кроуфорд зробив це. Ми всі прагнемо до подібного. Ми всі хочемо стати великими, хочемо залишити слід в історії", - сказав Лопес.

Рештою поясами в легкій вазі володіє українець Василь Ломаченко.

Раніше, Лопес у другому раунді нокаутував Коммі та став володарем титулу IBF.

Нагадаємо, Ломаченко отримає шанс об'єднати титули у березні або квітні.

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